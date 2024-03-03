73 مليون دولار قيمة جائزة يانصيب في سويسرا

المصدر: ا ف ب

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فازت شبكة واحدة السبت في سويسرا بجائزة قياسية بلغت 64,59 مليون فرنك سويسري (73 مليون دولار)، على ما أعلنت هيئة اليانصيب السويسرية ("سويس لوتو") في بيان.

وذكر البيان أن التذكرة الفائزة تم شراؤها من إحدى المناطق السويسرية الناطقة بالألمانية أو بالإيطالية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفادت وكالة "ايه تي اس كيستون" بأن الجائزة هي الأكبر على الإطلاق لشبكة واحدة في تاريخ يانصيب اللوتو في سويسرا منذ إطلاق هذه اللعبة قبل أكثر من خمسين عاماً.

وبلغت الجائزة القياسية السابقة 48,6 مليون فرنك سويسري (55 مليون دولار).

وكان تم الفوز بجائزة كبرى بلغت 70 مليون فرنك سويسري في عام 2016، ولكن جرى تقاسمها بين ثلاثة لاعبين.

وقالت "سويس لوتو" إن أكثر من ألف شخص فازوا بجوائز كبرى مليونية منذ إطلاقها ألعاب اليانصيب في سويسرا عام 1970.