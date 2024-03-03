ناسا تؤجل إرسال طاقم جديد إلى محطة الفضاء الدولية بسبب الطقس

المصدر: د ب ا

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تأجيل إرسال طاقم جديد إلى محطة الفضاء الدولية، والذي كان مقررا في الأصل مساء السبت، لمدة يوم واحد بسبب مخاوف الطقس.

وقالت ناسا إن الموعد الجديد الذي تقرر أن ينفذ فيه الإطلاق هو الساعة 10:53 من مساء يوم الأحد (03.53 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين).

ومن المقرر أن يجري إرسال الطاقم "كرو-8"، المكون من ثلاثة رواد فضاء أمريكيين ورائد فضاء روسي، إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا على متن كبسولة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس الخاصة للفضاء، المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

يشار إلى أن رواد فضاء ناسا هم مايكل بارات، وماثيو دومينيك، وجانيت إيبس، بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي ألكسندر جريبيونكين، وسيقضون حوالي ستة أشهر في المحطة الفضائية لإجراء الأبحاث.

وستكون هذه أول رحلة فضائية لإيبس ودومينيك وجريبيونكين، في حين أن هذه هي المهمة الثالثة لبارات على متن محطة الفضاء الدولية. ويوجد حاليا طاقم مكون من سبعة أفراد على متن المحطة.

وتعد محطة الفضاء الدولية واحدة من المجالات القليلة التي لا تزال الولايات المتحدة وروسيا تعملان فيها معا في أعقاب بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.