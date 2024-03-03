اليابان .. قواعد التخلص من القمامة بلغات عالمية

المصدر: طوكيو - د ب أ

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تعتزم مدينة يابانية، أن تطلب من أصحاب المجمعات السكنية الجديدة، ذات الغرفة الواحدة، وضع قواعد فرز القمامة والتخلص منها، بسبع لغات اعتباراً من أبريل، في محاولة لمساعدة السكان الأجانب على تجنب القيام بأخطاء من شأنها أن تتسبب في خلافات مع الجيران.

ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية، نقلاً عن البيانات الحكومية، أن مدينة كاواجوتشي بإقليم سايتاما تطلب حالياً أن لديها أكبر عدد من السكان الأجانب من أي مدينة يابانية أخرى حتى يونيو، وتطلب إتاحة القواعد باليابانية والإنجليزية والصينية، لكنها قررت أيضاً، إضافة اللغة الفيتنامية والتاجالوج والتركية والكورية من خلال مراجعة مرسوم. وأفادت حكومة كاواجوتشي، بأن المدينة تضم 43 ألفاً و128 أجنبياً حتى الأول من يناير الماضي، أي نحو 7 % من إجمالي سكانها. وارتفع العدد من 39 ألفاً و553 العام الماضي، و38 ألفاً و90 في العام 2022.

ويعتبر الكثيرون قواعد القمامة وإعادة التدوير اليابانية معقدة ومحيرة، لاسيما لمن لا يفهمون اللغة أو الوافدين الجدد.

وعلى عكس بعض الدول، يتم جمع أنواع مختلفة من القمامة في أيام معينة من الأسبوع، وتطلب الكثير من المناطق غسلها وفرزها وإعدادها وفق معايير معينة لا يفهمها سوى السكان المحليين.