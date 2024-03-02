زلازل واهتزازات في أعماق المتوسط

المصدر: دبي - البيان

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أفادت دراسة جديدة، بأن اهتزازات الأرض ترسم صورة زلزالية لما كان في يوم من الأيام قطعة من سطح كوكبنا، مشيرةً إلى أنها الآن تنقلب رأساً على عقب في أعماق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الدراسة، أن إسبانيا معرضة بشكل غير عادي للزلازل العميقة والنادرة، مشيرة إلى أن هذا اللوح التكتوني المقلوب قد يكون له علاقة بذلك.

وشرح الجيولوجيان داويوان صن من جامعة «العلوم والتكنولوجيا» الصينية، وميغان ميلر من الجامعة «الوطنية الأسترالية»: «منذ عام 1954 كانت هناك 5 زلازل كبيرة وعميقة التركيز متقاربة بعمق أكبر من 600 كيلومتر تحت مدينة غرناطة الإسبانية».

ووفق الدراسة، فإنه عندما تندفع الصفائح التكتونية نحو بعضها بعضاً، فإنها غالباً، وفي بعض الأحيان، تؤدي هذه الاصطدامات إلى تدمير الجزء الغارق من الصفيحة.