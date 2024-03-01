3 أضعاف المحيطات.. اكتشاف مصدر مياه في الفضاء الخارجي

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتشف علماء مصدر مياه في الفضاء الخارجي أكبر بثلاث مرات من محيطات الأرض.

وأوضح باحثون بجامعة ميلانو ‏في إيطاليا أنهم عثروا على نجم على بعد 450 سنة ضوئية محاط بكمية مذهلة من البخار، مشيرين إلى أنه تم رصد النجم باستخدام مصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وكشف الباحثون، في دراسة نشرتها مجلة Nature Astronomy، أن حجم النجم المكتشف يبلغ ثلاثة أضعاف حجم جميع المحيطات على الأرض، لافتين إلى أنه يمكن أن يمثل مكان ميلاد الكواكب.

وقال ستيفانو فاتشيني، المؤلف الرئيس للدراسة العلمية، إن حجم البخار يمكن أن يحسِّن فرص أن يكون الكوكب صالحاً للحياة بمجرد تشكُّله هناك، معرباً عن سعادته برؤية صورة لمحيطات من بخار الماء في المنطقة نفسها التي من المحتمل أن يتشكل فيها الكوكب.