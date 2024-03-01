5 نصائح لتجربة تجوال سلسلة في دبي

المصدر: البيان

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من منا لا يرغب في تجنب زحمة السير في دبي، أو إيجاد مخرج الطريق الصحيح من المحاولة الأولى، للوصول إلى الوجهة المنشودة في أسرع وقت وبسهولة تامة؟ مع الإعلان عن طرق جديدة في جميع أنحاء المدينة لتسهيل السفر في الأشهر القادمة، يمكنك الاستمتاع بتجوال سلس وسلك أسرع الطرق وإيجاد أقرب مواقف السيارات وغير ذلك الكثير مع خرائط يانغو، تطبيق التنقل الذي صُمّم مع أخذ ملامح دبي الخاصة في عين الاعتبار. إذ يأتي تطبيق خرائط يانغو ليساعد السائقين في دبي على اختبار تجربة قيادة ممتعة وخالية من المصاعب أثناء رحلاتهم في جميع أنحاء المدينة.

كيف يمكن لخرائط يانغو تسهيل عملية تنقلك في دبي؟ إليك 5 حلول تقدّمها!

يساعد تطبيق خرائط يانغو السائقين على:

1. فهم حالة حركة المرور من أجل الحصول على الطريق الأسرع والأكثر راحة إلى الوجهة، فتطبيق خرائط يانغو يؤمّن تحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي، كقطع الطرق والحوادث مثلاً.

2. كشف الطرقات أمامك، فطرقات دبي كثيرة وواسعة وتحوي العديد من المنعطفات والتقاطعات المعقّدة. وهنا يساعد العرض الذكي لمسارات القيادة في خرائط يانغو على تسليط الضوء على التفاصيل المهمة للطريق أمامك والإضاءة على المسارات المعقدة وحركة السيارات المحيطة لتعلم مسبقاً بالطريق الذي عليك سلكه.

3. تجنب السرعة الزائدة التي تعتبر مسألة مهمة جداً وتؤثر على سلامتك على الطريق، إذ تمنحك خرائط يانغو في هذا الإطار تنبيهات كاميرات مراقبة السرعة لتفادي هذه المشكلة. وتجدر الإشارة إلى أن التنبيهات الخاصة بكاميرات مراقبة السرعة وحركة السيارات الأخرى تصلك من خلال الإشعار الصوتي في اللغتين العربية والإنجليزية.

4. إيجاد مواقف للسيارات الذي يعتبر مشكلة صعبة تواجه السائقين في دبي، وسيرشدك تطبيق خرائط يانغو إلى أفضل المواقف القريبة من وجهتك.

5. الاستمتعاع بتجربة قيادة ممتعة، إذ يمكنك الاختيار ما بين 10 أشكال سيارات متوفرة عليه، لتقودك في معالم المدينة التي يقدمها التطبيق بصورة ثلاثية الأبعاد. فما رأيك إذاً بالتجوال في مركبة فضائية، أو سيارة رياضية، أو سيارة كروس أوفر، أو دراجة نارية؟ كما يمكنك اختيار سهم ذهبي أو فضي اللون، أو حتى أن تمتطي حصاناً أبيض متحرّكاً بشكل طبيعي، وهو رمز متوفّر خصيصاً لمستخدمي التطبيق في دبي ويميّزه عن جميع تطبيقات الملاحة!

ولاختيار الشكل الذي تريد، ما عليك سوى النقر على الإعدادات (Settings)، واختيار التجوال (Navigation)، ثم شكل السيارة (Car Icon). واستمتع برحلتك في دبي!

يتوفّر تطبيق خرائط يانغو باللغتين العربية والإنجليزية مجاناً عبر Google Play أو App Store.