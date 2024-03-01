موجات الحر خطر جديد يحيق بالحيتان الحدباء

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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توصّلت دراسة نشرت أول من أمس في مجلة «رويال سوسايتي أوب ساينس»، إلى أنّ موجات الحر تهدد وجود الحوت الأحدب شمال المحيط الهادئ، مع العلم أنّ هذا النوع من الثدييات كان دائماً مهدداً بفعل الصيد التجاري ..وسواه من العوامل، لكنّ وضعه كان أفضل في السابق.

وبين عامي 2012 و2021، انخفض عدد الحيتان الحدباء بنسبة 20 % في شمال المحيط الهادئ، ليصبح 26600 حوت، بعدما كان 33 ألفاً، بحسب مجموعة بيانات من الصور هي الأكبر التي يتم إنشاؤها لثدييات بحرية كبيرة، وأُخضعت للدراسة من 75 عالماً.

وانخفض عدد مجموعة فرعية من الحيتان، أمضت الشتاء في هاواي، بنسبة 34 %. وأوضح معدّ الدراسة، تيد تشيزمان، وهو عالم أحياء متخصص بالحيتان، أنّ «نحو 7 آلاف حوت نفق بسبب الجوع».