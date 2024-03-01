رقصن في غرفة العمليات فخسرن وظائفهن

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

طردت 3 ممرضات في الهند من عملهن، بسبب نشرهن مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرقصن فيه وسط غرفة العمليات.

وشوهدت الممرضات الثلاث وهن: باسم تريبتي داسار، وبوشبا ساهو، وتيج كوماري، وهن يصورن الفيديو القصير، أثناء وجودهن داخل غرفة العمليات في معهد ومركز أبحاث داو كاليان سينغ بي جي في رايبور، وهي مدينة في ولاية تشهاتيسجاره الهندية، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وتظهر لقطات هاتفية التقطها شخص رابع داخل المسرح، الممرضات، اللاتي يرتدين الزي الطبي الأخضر، وهن يرقصن على أغانٍ شعبية، ويحملن في أيديهن الأدوات الجراحية، وقالت وسائل إعلام محلية: «إن الممرضات الثلاث كن يعملن موظفات بأجر يومي عندما قمن بتصوير الفيديو».

وكان من المفترض أن تعمل الممرضات في قسم الطوارئ الطبية بالمستشفى في ذلك اليوم، لكنهن تركن عملهن لتصوير الفيديو.

وصرح الدكتور هيمانت شارما أن الثلاثي صورن أنفسهن داخل غرفة العمليات بوحدة الحروق والجراحة التجميلية.

وأكد الدكتور شارما أن التقاط الصور ومقاطع الفيديو داخل غرف العمليات مخالف للقواعد المعمول بها في المستشفى، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.