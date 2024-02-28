عددها أكثر من السكان .. قرية يعيش البشر والثعابين فيها تحت سقف واحد

المصدر: البيان

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من بين العديد من المفاهيم الخاطئة القوية عن الهند التي يتبناها العالم الغربي أنها مكان لسحرة الثعابين. في حين أن الكثيرين لا يتفقوا تمامًا مع هذا الوصف، فإن زيارة قرية شيتفال الصغيرة هذه، المعروفة باسم أرض الأفاعي قد تقنعك بالاختلاف، جزئيًا على الأقل، وفقًا لموقع news18.

كل قرية صغيرة في الهند لها تقاليدها وألوانها وقصتها لترويها، لكن قرية شيتفال هي على الأرجح أغرب قرية ربما سمعت عنها على الإطلاق. تقع القرية الصغيرة الفريدة من نوعها على بعد 200 كيلومتر تقريبًا من بيون في منطقة سولابور بولاية ماهاراشترا، وفقا للمصري اليوم.

كل منزل به ثعبان في هذه القرية. الزواحف موجودة في كل مكان في المدينة، ويتم التعامل معها كما لو كانت من العائلة.

لا يعشق السكان الثعابين فحسب، بل يتم منحها أيضًا إقامة دائمة هنا. الأفاعي، مثل أي فرد آخر من أفراد الأسرة، لها الحق في التجول في جميع أنحاء المنزل. كما يُسمح لهذه الثعابين بالتحرك بحرية في جميع أنحاء القرية، تمامًا مثل أي شخص آخر.

تعيش الثعابين في هذه القرية وستجدها في كل منزل. يتم التعامل مع الثعابين بعناية فائقة ويتم إطعامها من قبل القرويين. ولهم مكان معين في المنزل.

وعدد الثعابين في القرية يفوق عدد السكان. حيث يلعب الأطفال معها، ويأخذونها أيضًا إلى المدرسة، ولم يلدغ أحد من قبل أحد في القرية. ويعتبر سكان قرية شيتفال الثعابين حيوانات أليفة ولا أحد يخاف منها.

في الواقع، قام القرويون بعمل ركن خاص في منازلهم خاصة للكوبرا، حيث يمكنها القدوم والعيش في أي وقت. حتى عند بناء منزل جديد، يقوم القرويون بتضمين ركن مخصص للثعابين حيث يمكنهم الذهاب والعبادة أو تقديم الحليب، ويُطلق على هذه الزاوية الخاصة من المنزل اسم Devasthanam.