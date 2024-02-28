أكبر نهر متجمد في العالم يفقد 50 مليار طن من الجليد

المصدر: (دبي – البيان)

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كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة هيوستن، ونشرت في مجلة «بناس»، أن نهر ثويتس الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، وهو أكبر نهر جليدي في العالم، يفقد نحو 50 مليار طن من الجليد أكثر مما يكسبه في تساقط الثلوج، ما يجعله غير مستقر.

ووجد باحثو جامعة هيوستن خلال دراستهم أن التراجع الجليدي بدأ في أرجح الاحتمالات في الأربعينيات من القرن العشرين، وربما كان ناجماً عن نمط مناخي قوي التأثير لظاهرة نينيو أدى لارتفاع درجة حرارة غربي القارة القطبية الجنوبية، ويسهم نهر ثويتس الجليدي في 4% من ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم.

وتشير النتائج إلى أنه بمجرد بدء التراجع الجليدي، فإنه يمكن أن يستمر عقوداً، وحتى لو لم يستمر عامل التحفيز الأولي، مثل ظاهرة نينيو.

ويؤدي نهر ثويتس الجليدي، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في تنظيم استقرار الطبقة الجليدية في غربي القطب الجنوبي وارتفاع مستوى سطح البحر العالمي؛ إذ إنّه إذا تمت زعزعة استقرار نهر ثويتس الجليدي، فقد يؤدي إلى عدم استقرار أوسع نطاقاً في الغطاء الجليدي في غربي القطب الجنوبي.