اعتقال امرأة وزوجها في إسبانيا .. باعا ابنة الزوجة (12 عاماً) للزواج قسراً

المصدر: د ب ا

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تردد أن امرأة وزوجها في إسبانيا باعا ابنة الزوجة (12 عاما) لكي تتزوج قسرا مقابل 3 آلاف يورو (3250 دولار).

وتم اعتقال الأم وزوجها في منتصف فبراير في بلدة مالاجون على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب مدريد، حسبما ذكرت قناة "ار تي في اي" الحكومية اليوم الثلاثاء، نقلا عن الشرطة المدنية.

وقال التقرير إنه تم العثور على الفتاة بعد أيام قليلة في بازا وهي بلدة في إقليم الأندلس، على بعد نحو 200 كيلومتر من منزل الأم وزوجها. وتم إنقاذها قبل إجبارها على الزواج من مراهق (17 عاما).

ورفضت الأم هذه المزاعم وقالت إن ابنتها هي التي كانت ترغب في "الذهاب إلى صديقها".

وأكدت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اعتقال أم الفتاة وزوجها.

وحصلت الشرطة على معلومة من جارة الأم في مالاجون، وفقا لقناة "ار تي في اي".

وقالت الجارة في مقابلة مع القناة إن "الفتاة الصغيرة أقرب صديقة لابني.. وقد تعرضت للضرب من والدتها وطلبت مني ذات يوم أن أساعدها وأخبرتني بكل شيء". وأوضحت أن الفتاة كانت تخاف من والدتها وكانت دائما "تبكي وترتجف".

وأضافت الجارة أنها ذهبت بالفعل إلى الشرطة في وقت سابق وأبلغتهم عن إساءة معاملة الفتاة، مشيرة إلى أنها أبلغت الشرطة مجددا بعد اختفاء الفتاة "مما دفع الشرطة للتحرك سريعا".