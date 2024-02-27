مسبار «أوديسيوس» الأمريكي يرسل أولى صوره من القمر

المصدر: واشنطن ـــ أ ف ب

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أرسل مسبار «أوديسيوس» التابع لـ«إنتويتيف ماشينز»، صوره الأولى من أقاصي جنوب القمر، حيث لم تهبط أي مركبة فضائية على الإطلاق، وقد شاركت الشركة الأمريكية الخاصة، أمس، صورتين على منصة «إكس».

وهبطت المركبة، التي يبلغ ارتفاعها أكثر من أربعة أمتار، على سطح القمر، الخميس، في سابقة على صعيد الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاماً، كما أنها سابقة من نوعها لشركة خاصة، لكن مشكلات وانعطافات في مسار العملية، بينها عيوب شابت نظام الملاحة، أدت إلى تعقيد الهبوط النهائي، ليجد المسبار نفسه مستلقياً على جانب واحد بدلاً من الهبوط عمودياً.

ونشرت الشركة صورتين على منصة «إكس»، إحداهما لهبوط المركبة الفضائية، والأخرى تم التقاطها بعد 35 ثانية من انقلابها على جانب واحد.

وتكشف هذه الصورة الأخيرة الغبار القمري للحفرة مالابيرت، في أقصى جنوب القمر، حيث لم تهبط أي مركبة من قبل.

وتنقل المركبة خصوصاً أدوات علمية من وكالة «ناسا»، التي ترغب في استكشاف القطب الجنوبي للقمر قبل إرسال روادها إليه، ضمن مهام «أرتيميس».