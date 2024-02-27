فراشات تتعاون ضد المفترسين بتقليد الطيران

المصدر: دبي – البيان

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ركزت دراسة جديدة أجرتها جامعة يورك على أنواع الفراشات غير الصالحة للأكل، والتي تظهر تقليداً في أنماط الألوان وسلوكيات الطيران كآلية دفاع جماعي ضد الحيوانات المفترسة.

تقليدياً، من المعروف أن الفراشات غير الصالحة للأكل تطور أنماط ألوان مماثلة كإشارة تحذير للحيوانات المفترسة، ومع ذلك، تكشف الدراسة المنشورة في دورية «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم»، عن أن هذه الفراشات تطور أيضاً سلوكيات طيران مماثلة، ما يعزز فعالية إشارات التحذير الخاصة بها.

وسجل الباحثون لقطات فيديو عالية السرعة لـ351 فراشة من 38 نوعاً في أمريكا الجنوبية، تنتمي كل منها إلى واحدة من 10 مجموعات مميزة لمحاكاة أنماط الألوان، وقاموا بقياس تردد ضربات الجناح وزوايا الجناح لفهم العوامل التي تؤثر على سلوك الطيران.

ووجدت الدراسة أن العامل الأكثر أهمية في سلوك الطيران هو مجموعة تقليد أنماط الألوان التي تنتمي إليها الفراشة، متجاوزة التوقعات المتعلقة بالموطن وشكل الجناح، ما يعني أنه حتى الفراشات ذات القرابة البعيدة، والتي تشترك في نفس مجموعة تقليد نمط الألوان تظهر سلوكيات طيران أكثر تشابهاً، ما يعزز التحذير للحيوانات المفترسة.