طيار سعودي: إنقاذ طائرتين قطرية وإثيوبية من كارثة اصطدام وشيكة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف طيار سعودي أن نظام منع التصادم أنقذ طائرتين قطرية وإثيوبية من كارثة اصطدام وشيكة على ارتفاع 39 ألف قدم.

وأوضح الطيار السعودي محمد آل شيبان، اليوم، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن نظام منع التصادم حال دون وقوع كارثة اصطدام وشيكة بين طائرة تابعة للخطوط القطرية من طراز بوينغ 787 وطائرة إثيوبية من طراز (إيه-350) أثناء تحليقهما فوق خليج عدن بالقرب من الصومال نتيجة خطأ من مراقب جوي في الصومال، وذلك بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

وقال آل شيبان: «مُنع التصادم بفضل الله ثم نظام مانع التصادم الـ"تي سي إيه إكس" الذي أصدر تحذيراً عاجلاً داخل قمرة القيادة للطائرة القطرية بالنزول لارتفاع أقل، لتجنب اصطدام كان محتمل مع طائرة إثيوبية، يوم أمس، بعد تعليمات خاطئة من المراقب الجوي في مقديشيو للطائرة القطرية، وذلك بعد إعطائها أمراً بالصعود لارتفاع 40 ألف قدم، في حين كانت الطائرة الإثيوبية تحلق على ارتفاع 39 ألف قدم عكس الطائرة القطرية».

ونشر الطيار السعودي فيديو يوضح لحظة اقتراب الطائرتين من بعضهما مع تسجيل للمحادثات التي دارت لحظتها.