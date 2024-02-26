خبير نفسي يكشف أسباب عدم التمكّن من مقابلة الكائنات الفضائية

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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كشف خبير نفسي عن الأسباب التي تحول دون التمكّن من مقابلة البشر للكائنات الفضائية، مؤكداً أن الكائنات الفضائية موجودة.

وأوضح مالكولم سكوفيلد، المحاضر في كلية علم النفس بجامعة ديربي، أن ثمة سببين رئيسين لعدم تمكننا من مقابلة الكائنات الفضائية أبداً، مشيراً إلى أن هذين السببين البسيطين هما المكان والزمان.

وقال سكوفيلد، في تصريحات نشرها موقع صحيفة «ديلي ستار» البريطانية: «إن عدم وجود الكائنات الفضائية يعني أننا أول شكل من أشكال الحياة الذكية موجود على الإطلاق»، معتبراً أن هذا من وجهة نظره غير محتمل.

وأضاف أن الاحتمال الآخر أن جميع الكائنات الفضائية ماتت، موضحاً أن هذه هي فكرة أن كل حضارة تدمر نفسها في النهاية، لكنَّ فرص تداخل حضارتين بعيدة أيضاً.

وأكد أن استبعاد هذين الاحتمالين هما المرشح الأكثر ترجيحاً، نظراً للعدد الهائل من الكواكب، مبيناً أن مسألة المسافة تفترض مسبقاً السفر التقليدي من الكواكب الأخرى، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بسفر الأبعاد، فقد يكون الأمر مختلفاً.

وتابع سكوفيلد: «يبدو أن الاحتمالات ضدنا أن نواجه حياة ذكية من كوكب آخر في حياتنا»، مؤكداً أنه على الرغم من تلك الحقيقة فإن حاجة البشر إلى مواصلة البحث لا تزال قائمة.

كانت وثائق صادرة عن مسؤولين أميركيين قد أشارت، في أواخر العام الماضي، إلى أن هناك معلومات أكثر بكثير مما يقال لنا بشأن وجود الكائنات الفضائية، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء رسمياً.