يستأجر رجلاً يقطع ساقيه للحصول على التأمين .. ففشلت خطته وفقد ساقيه

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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قام رجل مصاب بشلل نصفي من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة بأغرب شيء من أجل الاحتيال على شركة التأمين وصرف تعويض مجزٍ، فقد استأجر شخصاً ودفع له مبلغاً مالياً كي يقطع ساقيه للحصول على التأمين، غير أنه أصيب بالصدمة بعدما فشلت خطته وفقد ساقيه.

وادعى الرجل الذي يبلغ من يبلغ من العمر 60 عامًا أنه فقد ساقيه في هجوم من خنزير بري غير أن رجال الشرطة اكتشفوا تناقضاً في أقواله، وعندما حقق مكتب عمدة مقاطعة هاول في القضية، لم تتطابق الأدلة التي تم العثور عليها مع رواية الرجل، وفقا لموقع news9live.

وفي معرض حديثه عن القضية، قال توري طومسون، الملازم في مكتب عمدة مقاطعة هاول: "لو أن خنزيرًا هو من فعل ذلك، لكان الأمر أكثر فوضى ودموية، لقد رأيت هذا النوع من الحوادث من قبل، لم يكن الأمر هكذا"، وبالإضافة إلى نظافة موقع الحادث من الدماء، تم العثور على الرجل المسن وقد عصب ساقيه بالقماش وضمد جروحه، وتم العثور على الساقين في دلو مخبأ في مكان مملوء بالإطارات القديمة.

ومع استمرار التحقيق، وجدت الشرطة أن الرجل يكذب، وتم اكتشاف أنه دفع لرجل من فلوريدا ليقطع ساقيه بفأس ليتسنى له المطالبة بأموال التأمين.

وتعليقًا على الحدث غير التقليدي، قال الملازم طومسون: "لقد كانت خطة سيئة التنفيذ، ولم أر شيئًا مثل ذلك من قبل".

ومع ذلك، لم يسجل رجال الشرطة قضية ضد الرجل المصاب بشلل نصفي لأنه لم يطالب بأموال التأمين بعد، على الرغم من أن مكتب العمدة كان يفكر في توجيه اتهامات ضد الرجل لتقديمه شكوى كاذبة، إلا أن إصاباته الشديدة لم تترك لهم أي خيار من هذا القبيل.