حريق يلتهم موقع تصوير "مسلسل الكبير أوي 8" .. وأشرف عبد الباقي يوضح

المصدر: إعداد السيد محمود المتولي

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نشب حريق في موقع تصوير "مسلسل الكبير أوي" الذي سيعرض في رمضان القادم ولم ينجم عنه أية خسائر في الأرواح.

واستطاعت قوات الحماية المدنية المصرية من السيطرة على الحريق الذي وقع في فيلا في منطقة المنصورية التابعة للمنشأة بالقناطر الخيرية محافظة الجيزة.

والفيلا التي نشب فيها الحريق مملوكة لقريب الفنان أشرف عبد الباقي وهي مجهزة لتصوير مشاهد مسلسل "الكبير أوي 8".

وصرح عبد الباقي : الحريق اللي حصل في مزرعة شقيق زوجتي وهي مش فيلا، هي ديكور بيت الكبير أوي عبارة عن خشب وأهم حاجة لاتوجد إصابات.

ووفق صحف مصرية فإن الحريق التهم أجزاء كبيرة من الديكور المصنوع من الأخشاب، ولم يصب أي أحد من العاملين أو الفنانين .

ويعاين المعمل الجنائي حريق لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى بمنشأة القناطر، لإعداد تقرير بمسببات الحادث، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي أسباب الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في بعض الأخشاب والشجر داخل الفيلا، ولا توجد أي إصابات أو خسائر بشرية.

ومسلسل «الكبير أوي 8» بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب، مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.