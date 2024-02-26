رسالة وداعية مفعمة بالأمل من شابة قبيل وفاتها بالسرطان

المصدر: (إعداد ــ رضا أبو العينين)

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سادت حالة من الحزن الشديد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، بسبب رسالة وداعية مؤثرة ومفعمة بالأمل، من شابة قبيل وفاتها متأثرة بمرض السرطان، وشاركت عائلتها المنشور بعد وفاتها على LinkedIn.

وتوفيت دانييلا تي بسبب نوع عدواني من السرطان، يسمى سرطان القنوات الصفراوية. وصورت كلماتها الأخيرة إيجابيتها الهائلة، وتفاؤلها، على الرغم من علمها أن أيامها في الحياة قد أصبحت معدودة. وكانت رسالة رسالة دانييلا بمثابة شهادة على جمال روحها، حيث عبّرت خلالها عن اعتزازها بمن حولها، وشجعت عائلتها على عيش حياتهم على أكمل وجه.

وكتبت: «افعل كل ما يجعلك سعيداً، ولا تسمح لأحد أن يأخذ منك متعة الحياة». وأضافت: «لقد أحببت حياتي، حققت كل ما أردته، لقد أحببت وظيفتي، وزوجي، وعائلتي، وأصدقائي، والمنزل الذي كنا سنشتريه، والمستقبل الذي كنا نصنعه لأنفسنا».

وشكرت الشابة الشجاعة قبيل وفاتها بلحظات، زوجها، وشجعته على مواصلة حياته بسعادة، وقالت في رسالتها: «أنا أحبك، وسأبقى كذلك. أشكرك على دعمي وإعطائي الكثير من الحب والسعادة. استمتع بحياتك، فأنت تستحق ذلك».