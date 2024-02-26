قطار شحن يسير 100 كيلومتر بدون سائق

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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غادر قطار شحن، كان متوقفاً في محطة سكة حديد منطقة كاثوا في جامو وكشمير الهندية، بدون سائق باتجاه منطقة باثانكوت بسبب منحدر طبيعي في الطريق، وتم اعتراض القطار وتوقف بالقرب من أوتشي باسي في موكريان البنجاب بعد أن قطع مسافة تقرب من 100 كيلومتر، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو حوادث.

وبعد تلقي معلومات عن تحرك قطار الشحن بدون السائق، هرع كبار مسؤولي السكك الحديدية إلى محطة سكة حديد كاثوا وأصدروا تنبيهات إلى العديد من محطات السكك الحديدية وقد تم إيقافه باستخدام مكابح الطوارئ.

وبحسب التقارير، وقع الحادث يوم الأحد الماضي، وأدى الإجراء السريع الذي اتخذه مسؤولو السكك الحديدية إلى تجنب وقوع كارثة محتملة كان من الممكن أن تؤدي إلى عواقب مأساوية، حيث يضم قطار الشحن 53 عربة لنقل كميات هائلة من البضائع.