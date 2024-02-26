شاي الأعشاب مفتاح الإقلاع عن التدخين

المصدر: دبي ـــ البيان

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كشف خبراء بريطانيون أن تناول شاي الأعشاب بشكل منتظم، يساعد على التوقف عن تدخين السجائر العادية، واستخدام السجائر الإلكترونية، ويمكنه أيضاً إصلاح بعض الأضرار التي حدثت في الجسم نتيجة التدخين، حسب موقع 24 الإلكتروني.

ويعتبر النيكوتين مادة تسبب الإدمان بشكل كبير، وبالتالي، فإن التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية، يمكن أن يكون عادة من الصعب التخلص منها. ويعتقد الخبراء في GoSmokeFree، أن شرب شاي الأعشاب قد يكون مفتاح الإقلاع عن التدخين للأبد، بسبب التأثير الذي ينتجه في الجسم.

وقال الخبراء: «إن شاي الأعشاب يمكن أن يكون حليفاً واعداً في المعركة ضد الرغبة الشديدة في النيكوتين. توفر أنواع الشاي هذه تأثيراً منشطاً يشبه النيكوتين، ما يوفر بديلاً مرضياً عن الفعل المعتاد المتمثل في التدخين العادي أو تدخين السجائر الإلكترونية».

وأشار الخبراء إلى بحث ذكر أن الجينسنغ - الموجود في بعض أنواع شاي الأعشاب - قد يمتلك خصائص علاجية لإدمان النيكوتين، لأنه يضعف تأثير الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالمتعة، يتم إطلاقه أثناء التدخين.

ويُعد الشاي الأخضر من أفضل أنواع شاي الأعشاب، لأنه يغمر الجسم بالمغذيات الدقيقة والأحماض الأمينية، التي يمكن أن تقلل بدورها من الرغبة في التدخين.