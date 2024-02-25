فيديو لقطار الأشباح .. يسير 100 كيلومتر بدون سائق

المصدر: البيان

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غادر قطار شحن، كان متوقفًا في محطة سكة حديد منطقة كاثوا في جامو وكشمير الهندية، بدون سائق باتجاه منطقة باثانكوت بسبب منحدر طبيعي في الطريق، وتم اعتراض القطار وتوقف بالقرب من أوتشي باسي في موكريان البنجاب ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو حوادث.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقطار بضائع يسير على خط السكة الحديد دون سائق، ويظهر في الفيديو أن القطار كان يتحرك بسرعة عالية بسبب الانحدار الطبيعي في الطريق، وقطع قطار الشحن مسافة تقرب من 100 كيلومتر قبل أن يتم إيقافه باستخدام مكابح الطوارئ.

وبعد تلقي معلومات عن تحرك قطار الشحن بدون السائق، هرع كبار مسؤولي السكك الحديدية إلى محطة سكة حديد كاثوا وأصدروا تنبيهات إلى العديد من محطات السكك الحديدية.

وبحسب التقارير، وقع الحادث يوم الأحد الماضي، وأدى الإجراء السريع الذي اتخذه مسؤولو السكك الحديدية إلى تجنب وقوع كارثة محتملة كان من الممكن أن تؤدي إلى عواقب مأساوية حيث يضم قطار الشحن 53 عربة لنقل كميات هائلة من البضائع.

وبعد اعتراض قطار الشحن، أمر كبار مسؤولي السكك الحديدية بإجراء تحقيق لتحديد سبب الحادث. ونقلت وكالة الأنباء ANI عن مدير حركة المرور في جامو قوله: "سيتم إجراء التحقيق لتحديد أي ثغرات أمنية محتملة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".