رسالة مفعمة بالأمل من شابة قبيل لحظات من وفاتها بمرض قاتل تُبكي قراءها

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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سادت حالة من الحزن الشديد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا بسبب رسالة وداعية مؤثرة ومفعمة بالأمل من شابة قبيل وفاتها متأثرة بمرض السرطان، وشاركت عائلتها المنشور بعد وفاتها على LinkedIn.

توفيت دانييلا تي بسبب نوع عدواني من السرطان يسمى سرطان القنوات الصفراوية. وصورت كلماتها الأخيرة إيجابيتها الهائلة على الرغم من علمها أن أيامها في الحياة أصبحت معدودة، ومن الاعتزاز بالناس في حياتها إلى تشجيع الآخرين على أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه، كانت رسالة دانييلا بمثابة شهادة على روحها المفعمة بالأمل.

وكتبت: "افعل كل ما يجعلك سعيدًا، ولا تسمح لأحد أن يأخذ منك متعة الحياة".

وأضافت: “لقد أحببت حياتي، حققت كل ما أردته، لقد أحببت وظيفتي، وزوجي، وعائلتي، وأصدقائي، والمنزل الذي كنا سنشتريه، والمستقبل الذي كنا نصنعه لأنفسنا”.

قبل التوقيع، اقتبست دانييلا كلام ويني ذا بوه (شخصية الدب الخيالية المجسمة) وأكدت لأحبائها أنهم لم يكونوا بمفردهم أبدًا.

وقالت "غدًا عندما لا نكون معًا، هناك شيء يجب أن تتذكره دائمًا. أنت أشجع مما تعتقد، وأقوى مما تبدو، وأذكى مما تعتقد. لكن الشيء الأكثر أهمية هو، حتى لو كنا منفصلين... سأكون معك دائمًا".

ثم شكرت الشابة الشجاعة قبيل وفاتها بلحظات زوجها وشجعته على مواصلة حياته بسعادة. "أنا أحبك وسوف أكون دائما. أشكرك على دعمي وإعطاء الكثير من الحب والسعادة إلى حياتي". وكتبت: "اذهب واستمتع بحياتك الآن، فأنت تستحق ذلك".

كان لرسالة دانييلا تأثير عميق على كل من قرأها موضحين كيف ذكّرهم المنشور بأحبائهم الذين خسروا معركتهم بسبب المرض القاتل.