فيديو صراصير تزحف داخل منطقة الطعام بطائرة ركاب يغزو مواقع التواصل

تصدرت شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة IndiGo، عناوين الأخبار بعد ظهور مقطع فيديو صادم لصراصير تزحف داخل قسم الطعام في إحدى طائراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

شارك الصحفي تارون شوكلا المقطع في حسابه على منصة إكس وكتب: "الصراصير في منطقة الطعام بالطائرة فظيعة حقًا، نأمل أن تقوم شركة IndiGo بإلقاء نظرة فاحصة على أسطولها والتحقق من كيفية حدوث ذلك نظرًا لأنها عادةً ما تستخدم طائرات إيرباص A320 جديدة نسبيًا".

وانتشر المقطع على نطاق واسع وعبر مستخدمو الإنترنت عن مخاوفهم من ضمانات النظافة على متن خطوط IndiGo، ملقين باللوم على احتكار الشركة لحركة الطيران في البلاد بجانب الإهمال في تقديم خدمة مميزة للركاب.

وكان الفيديو مناسبة للبعض للسخرية فقال أحدهم "هذه بروتينات قادرة على المشي، سوف تدخل الصراصير إلى الوجبات الغذائية المخصصة للمسافرين الذين يعانون من نقص البروتين".

ولفت الانتشار السريع للفيديو أنظار مسؤولي الشركة التي قالت في بيان "نحن على علم بالفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر جزءا غير نظيف في إحدى طائراتنا، اتخذ موظفونا على الفور الإجراءات اللازمة على متن الطائرة، وكإجراء احترازي، قمنا على الفور بتنظيف الأسطول بأكمله وقمنا بإجراءات النظافة والتطهير"، مضيفة "نحافظ على أعلى معايير النظافة لضمان تجربة آمنة وخالية من المتاعب ونأسف لأي إزعاج قد يحدث للركاب".

Cockroaches and in the food area of a plane (anywhere for that matter) are just truly awful.



One hopes @IndiGo6E takes a hard look at its fleet and checks how did this even happen given that it normally flies relatively new @Airbus A320s :



✈️ pic.twitter.com/78K69PYj6w