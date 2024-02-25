جهود لاستخراج كنز السفينة الأسطورية

المصدر: (دبي - البيان)

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صرحت الحكومة الكولومبية، أنها تخطط للقيام برحلة لاستكشاف السفينة الشراعية الأسطورية سان خوسيه في المياه العميقة، التي غرقت في القرن الثامن عشر، قبل 315 عاماً شمال البحر الكاريبي في البلاد، ويعتقد أنها كانت تحتوي على بضائع تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

في المرحلة الأولى من البحث العلمي في أعماق البحار لموقع حطام السفينة، سيتم جمع المعلومات لتحديد الأجزاء المناسبة والمحتملة لاستخراجها، حيث يقع الحطام على عمق 600 متر حوالي 2000 قدم في البحر.

وأشارت الحكومة، إلى أنها ستستثمر حوالي 4.5 ملايين دولار هذا العام في الحفريات الأثرية عن السفينة الشراعية ذات 62 مدفعاً، و3 سوارٍ، التي غرقت عام 1708.

وصرحت ألهينا كايسيدو فرنانديز المدير العام للمعهد الكولومبي للآثار والتاريخ، أن الحكومة الكولومبية لا تنوي الدخول في شراكة مع شركات خاصة في المرحلة الأولى من التحقيق.

ومن المحتمل أن تبدأ الرحلة الاستكشافية في الربيع، حسب الظروف الجوية.

وتقدر قيمة الكنز الموجود في سفينة «سان خوسيه»، التي غرقت عام 1708، بمليارات الدولارات، وفق ما أفادت صحيفة «الغارديان».