اختلافات كبيرة بين أدمغة النساء والرجال.. المرأة تتمتع بذاكرة حديدية والذكور الأكثر مرحاً

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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اكتشف العلماء لأول مرة أن أدمغة الرجال والنساء تعمل بشكل مختلف بدرجة كبيرة، وتظهر دراسة أن نوع الجنس له أهمية في طريقة تفكير الناس وتصرفاتهم وأن الرجال هم الأكثر مرحاً، أما النساء فهن يتمتعن بذاكرة فولاذية .

وتوصل علماء من جامعة ستانفورد أنه من الممكن التمييز بين الجنسين بناءً على النشاط في مناطق "البؤرة الساخنة" وفق صحيفة .

وتشير النتائج، التي نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، في بريطانيا إلى اختلافات رئيسية في "الوضع الافتراضي" للدماغ الذي يساعدنا على معالجة فكرة "الذات" واسترجاع الذكريات.

السواقة

ووفقاً للعديد من الدراسات، يتفوق الرجال قليلاً على النساء عندما يتعلق الأمر بمهارات الملاحة "القيادة".

وقد أجرى فريق من الخبراء من جامعة إلينوي أوربانا شامبين مؤخرًا أبحاثهم الخاصة لمعرفة ما إذا كانت هذه الظاهرة حقيقية أم لا.

وللقيام بذلك، قاموا بجمع بيانات عن قدرات الملاحة المكانية والمسافة المقطوعة من المنزل بين البشر و20 نوعًا آخر.

وأشارت النتائج، التي نُشرت في مجلة Royal Society Open Science ، إلى أنه من بين جميع الأنواع، كان الذكور أفضل في العثور على طريق العودة إلى المنزل من الإناث.

الفكاهة بجانب الرجال

قام علماء من جامعة أبيريستويث وجامعة نورث كارولينا بتحليل 28 دراسة حول مدى ضحك حوالي 5000 شخص.

وأظهر التحليل أن 63% من الرجال كانوا أكثر مرحاً من المرأة.

الاندفاع

وبحسب دراسة أجراها معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، فإن المستويات المرتفعة من هرمون التستوستيرون يمكن أن تزيد من الاندفاع لدى الرجال.

والرجال، في المتوسط، لديهم كمية أكبر من الهرمون الجنسي الذي يندفع عبر مجرى الدم مقارنة بالنساء.

كجزء من الدراسة، التي نشرت في مجلة Sage ، تم إعطاء جرعة من هرمون التستوستيرون لمجموعة من الرجال قبل أن يُطلب منهم حل المسائل الرياضية والألعاب الذهنية، والتي غالبًا ما تتطلب التفكير قبل التوصل إلى الإجابة الصحيحة.

وطُلب من مجموعة أخرى من الرجال الذين لم يتم إعطاؤهم هرمون التستوستيرون إجراء نفس الاختبارات.

وجد الباحثون أن مجموعة الاختبار (من الرجال الذين تم إعطاؤهم هرمون التستوستيرون) كانوا أكثر عرضة للالتزام بإجاباتهم الأولية، وعندما غيروا إجاباتهم، كانوا أبطأ في الاستجابة للإجابة الصحيحة من المجموعة الضابطة.

يعتقد الباحث الرئيسي البروفيسور كولين كاميرر أن زيادة هرمون التستوستيرون تضعف قدرة الدماغ على فحص نفسه.

وقال: "إن هرمون التستوستيرون إما يثبط عملية التحقق العقلي من عملك أو يزيد من الشعور البديهي بأنني على حق".



التفوق الدراسي لصالح البنات

تتفوق الفتيات على الأولاد في امتحانات الثانوية العامة وتشير الأبحاث السابقة من أستراليا إلى أن الفتيات أفضل في القراءة والكتابة من الأولاد - وهو اتجاه يُلاحظ من سن العاشرة وحتى مرحلة البلوغ.

وتوصل العلماء من جامعة جريفيث إلى استنتاجهم بعد مراجعة درجات الاختبار لأربعة ملايين طالب في المدارس الثانوية الأمريكية على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود.

ويعتقد الفريق أن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون نتيجة لاحتمال تشخيص إصابة الأولاد بصعوبات التعلم أكثر من الفتيات.

ذاكرة المرأة حديدية

تتمتع المرأ بذاكرة أفضل، ففي عام 2010، اكتشف باحثون من جامعة كامبريدج أن دماغ الأنثى أكثر قدرة على تذكر المعلومات من الرجل.

وأجرت الدراسة عدة اختبارات للذاكرة على حوالي 4500 رجل وامرأة.

وتم تقييم الأداء المعرفي والجسدي لكل مشارك، والذي يتراوح عمره حاليًا بين 48 و90 عامًا.

وتشير النتائج بقوة إلى أن ذكريات النساء تعمل بشكل أفضل من الرجال، حيث ترتكب النساء أخطاء أقل في اختبار ذاكرة محدد مقارنة بالرجال.

تعلم اللغة

وفقاً لدراسة أجريت عام 2008 على المتعلمين الصغار في جامعة نورث وسترن، فإن الفتيات والفتيان يعالجون اللغة بشكل مختلف.

وكشف البحث أنه عند تعلم لغة جديدة، تظهر أدمغة الفتيات نشاطا أكبر في المناطق المستخدمة لمعالجة اللغة.

ومن ناحية أخرى، تظهر أدمغة الأولاد نشاطا في المناطق المرتبطة بوظائف الرؤية والاستماع.

ويشير هذا إلى أنه في حين يمكن للفتيات معالجة اللغة المجردة بسهولة أكبر، يحتاج الأولاد إلى تعزيز حسي لمعالجة البيانات. على سبيل المثال، قد يحتاجون إلى تعلم أعمال جديدة من خلال اللمس.