مقتل 8 أشخاص في حادث سير بولاية كاليفورنيا الأمريكية

المصدر: د ب ا

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توفي ثمانية أشخاص بالغين في حادث تصادم مباشر في منطقة سنترال فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم أمس الجمعة.

ووقع الحادث المميت حوالي الساعة 06.17 صباحا (14.17 بتوقيت غرينتش) في شارع 7، وهو طريق ريفي في مقاطعة ماديرا، وغرب الطريق 22، حسبما قال خافيير روفالكابا، المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا لموقع "اس اف جيت".

وأوضح روفالكابا أن الحادث شمل حافلة صغيرة كانت تقل 8 مزارعين في طريقهم إلى العمل وشاحنة ثقيلة يقودها سائق بمفرده. وأشار إلى أن سائقي المركبتين وستة ركاب في الشاحنة لقوا حتفهم وتم إعلان وفاتهم في مكان الحادث.

ونجا شخص واحد في الشاحنة وهو شخص بالغ تم نقله إلى المستشفى. وأوضح روفالكابا أن حالة الرجل مستقرة.