فيديو .. أكبر ثعبان في العالم رأسه «بحجم إنسان» وطوله 7.5 أمتار

المصدر: وكالات

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عثر فريق من المصوّرين على أكبر ثعبان «أناكوندا» في العالم، بغابة الأمازون المطيرة في الإكوادور، جاء الاكتشاف، في أثناء تصوير «وثائقي» للممثل ويل سميث، ليعزّز اكتشافات مثيرة لحيوانات هذا الكوكب، مثل اكتشاف دولفين يملك إبهاماً عُثر عليه في اليونان.

ووفق صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، اكتُشف الثعبان برأس «بحجم إنسان» بينما كان الفريق، بقيادة البروفسور بريان فراي من جامعة كوينزلاند، في مهمّة لفحص تأثير عمليات التنقيب عن النفط في حيوانات المنطقة.

طولها 7.5 أمتار وتزن 500 كجم.. اكتشاف أكبر ثعبان في العالم في غابات الأمازون المطيرةhttps://t.co/Ex7RgVXynb#صحيفة_البيان pic.twitter.com/HxMyT0fhF5 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 23, 2024

وكان أحد رجال شعب الغوراني قد تعرّض لعضّة من «أناكوندا» ضخمة، واستناداً إلى آثارها، اتّضح أنّ فكها أكبر بكثير من أي ثعبان آخر، وسط اعتقاد بأنّ طولها يبلغ نحو 7.5 أمتار، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وخلال تصوير «وثائقي» لقناة «ناشيونال جيوغرافيك» بعنوان «من القطب إلى القطب» مع ويل سميث، علم فريق الخبراء أنّ ذكور «الأناكوندا» لديها نسبة أعلى من الرصاص والكادميوم في أجسامها بنسبة 1000 في المائة من الإناث.

وفي الدراسة، أوضح الفريق أنّ «الأناكوندا» الخضراء من الإكوادور أكبر بكثير من تلك في البرازيل، مما دفعهم لتصنيفها إلى نوعين رئيسيَّين، فأُعطي الأكبر اسم «الأناكوندا الخضراء الشمالية»؛ لانتشارها أيضاً في كولومبيا وفنزويلا، وأُطلق على الأصغر اسم «الأناكوندا الخضراء الجنوبية».

يختلف نوعا «الأناكوندا» في الحمض النووي بنسبة نحو 5.5 في المائة، فعلّق البروفسور فراي: «لتوضيح مدلول الفارق، يختلف البشر عن الشمبانزي بنسبة 2 في المائة فقط».