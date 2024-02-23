راكب ينقذ طائرة محلقة من كارثة محققة بسبب جناحها المشروخ

المصدر: (دبي – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اضطرت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، كانت متجهة من سان فرانسيسكو إلى بوسطن، للهبوط اضطرارياً بعد أن لاحظ أحد الركاب، في منتصف الرحلة، أن جناح الطائرة يوشك على الانفصال عن هيكل الطائرة، وفق موقع 24 الإلكتروني.

وقال أحد المسافرين على متن الرحلة، كيفن كلارك، في مقطع فيديو شاركته زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي: «نحن على وشك الهبوط في دنفر مع تفكك جناح الطائرة. لا أستطيع الانتظار حتى تنتهي هذه الرحلة».

ونشرت زوجة كيمبرلي، مقطع الفيديو ذاك على فيس بوك، موضحة اعتقادها أن الأضرار التي لحقت بالجناح ناجمة عن اصطدام طائر بالطائرة. كما التقط راكب آخر على متن الرحلة عينها، صورة للجناح المعطوب نشرها على موقع «ريدديت»، مع تعليق: «أنا أجلس قرب الجناح مباشرة وكانت الضوضاء أعلى بكثير من المعتاد. فتحت غطاء النافذة فوجدت الجناح هكذا. إلى أي حد يجب أن أشعر بالذعر؟ هل أحتاج إلى إخبار أحد أفراد طاقم الطائرة؟».

وقال المستخدم إن راكباً آخر نبه طاقم الطائرة إلى المشكلة، ما أدى إلى عودتها. وكانت رحلة بوينغ 757-200 تقل 165 راكباً وهبطت في دنفر حوالي الساعة 5:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث تم وضع الركاب على متن طائرة مختلفة ووصلوا إلى بوسطن بعد بضع ساعات، بحسب صحيفة مترو البريطانية.