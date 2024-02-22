مصر.. وقف تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي وقف تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن القرار يأتي تيسيراً على المواطنين، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وكانت وزارة الكهرباء المصرية قد قالت، في وقت سابق، إن تخفيف أحمال الكهرباء يوفر 35 مليون دولار شهرياً، لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج، بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء إن وزارة البترول ستوفر الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك وذلك وفقا للتعليمات الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء اليوم، لافتا إلى أن الوزارة تمتلك القدرة على سد كافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية المطلوبة وفق اليوم السابع.

وطالب المصدر المواطنين بضرورة توفير استهلاك الكهرباء منعا لارتفاع قيمة الفاتورة وكذلك لتقليل حجم الغاز الطبيعي الذي يتم توريده لمحطات الكهرباء.



وأشار المصدر إلى أن فترة الذروة تمتد لساعات طويلة خلال شهر رمضان بسبب تغيير عادات الاستهلاك وإن كانت تشهد انخفاضا نسبيا في عدد من الأيام بسبب عادات الشهر الفضيل من تجمع الأسر في مكان واحد.