فلكياً.. غرة شهر رمضان المبارك الاثنين 11 مارس

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإنه سيتم شهر شعبان الجاري 29 يوما فلكيا تنتهي يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 فلكيا.

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه وفقا للحسابات الفلكية فإنه من المقرر أن يكون غرة شهر رمضان المبارك رمضان 1445هـ يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024. وفق المصري اليوم.

ووفقا للحسابات الفلكية هذا العام سيكون عدة شهر رمضان الكريم 30 يوما تبدأ 11 مارس وتنتهي 9 أبريل 2024.