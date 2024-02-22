ثقب أسود يمتص شمساً كل يوم

المصدر: (باريس - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

رصد علماء فلك ثقباً أسود هائلاً يمتص ما يعادل شمساً كل يوم، في قلب أكثر نجم زائف تم رصد أعلى سطوع له على الإطلاق، بحسب دراسة نشرت نتائجها مجلة «نيتشر».

وأوضح عالم الفلك في الجامعة الوطنية الأسترالية كريستيان وولف، وهو المعد الرئيس للدراسة، في بيان صادر عن المرصد الأوروبي الجنوبي: «لقد اكتشفنا الثقب الأسود الأسرع نمواً المعروف حتى الآن. تبلغ كتلته 17 مليار شمس، ويأكل ما يزيد قليلاً على شمس واحدة يومياً».

يضيء الثقب الأسود الهائل، وهو غير مرئي بحكم تعريفه، قلب المجرة التي تؤويه. تُسمى هذه النواة بالكوازار، والنواة التي رصدها «التلسكوب الكبير جداً» التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي هي «الجسم الأكثر إضاءة في الكون المعروف». وقد استغرق ضوؤه 12 مليار سنة للوصول إلى أدوات المرصد الأوروبي الجنوبي.