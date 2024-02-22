المصدر: البيان

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كشف مركز الفلك الدولي عن سقوط قمر صناعي أوروبي شمال المحيط الهادي، وذلك حسبما أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أنه «بحسب تقرير وزارة الدفاع الأمريكية الصادر قبل دقائق، سقط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) في الساعة 17:17 بتوقيت غرينتش زائد ناقص دقيقة واحدة، وذلك في شمال المحيط الهادي»، مرفقاً خريطة توضح موقع السقوط.

كان مركز الفلك الدولي قد أكد، في وقت سابق، أنه من المتوقع سقوط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض، موضحاً أن توقع موعد ومكان سقوط القمر الصناعي يشوبه مقدار كبير من عدم الدقة واختلاف بين الجهات التي تحسب ذلك.