طالب يسافر إلى الكلية مرتين في الأسبوع بالطائرة .. لسبب غريب

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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كشف طالب كندي في جامعة كولومبيا البريطانية أنه يسافر مرتين بالطائرة أسبوعياً من محل إقامته في منطقة كالجاري إلى فانكوفر لحضور دروسه لأن ذلك أرخص من دفع الإيجار.

وقال تيم تشين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «ريديت» إنه مقيم في كالجاري ويسافر إلى فانكوفر يومي الثلاثاء والخميس لحضور دروسه وأنه قام بسبع رحلات خلال شهر يناير واكتشف أنها أرخص من دفع الإيجار الشهري في المدينة.

كتب تشين "أسافر إلى فانكوفر في الصباح وأعود إلى كالجاري ليلاً على متن طيران كندا ووجدت أن هناك توفيرًا لأن السفر بالطائرة أرخص كثيراً من استئجار شقة بالقرب من الجامعة".

وأضاف عادة ما تكلف الرحلة ذهابًا وإيابًا من كالجاري إلى فانكوفر 150 دولارًا، أي 1200 دولار شهريًا، فيما تبلغ تكلفة إيجار الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة في فانكوفر حوالي 2100 دولار.

وتفاعل متابعوه على مواقع التواصل مع قصته فكتب أحدهم أنها فكرة جيدة وأقل بكثير من تكاليف الإيجار والطعام والتكاليف الأخرى.

وعبر آخر عن مخاوفه من تفويت الاختبارات إذا تأخرت الرحلات الجوية، فيما أكد ثالث أنه يعيش قرب الحرم الجامعي وما زال يتغيب عن الدروس.

وقال آخر: "الشيء الذي لم يذكره الناس هنا هو أنك ستشعر بالإرهاق وتضيع الوقت في طوابير الأمن".