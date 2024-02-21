المصدر: (دبي – البيان)

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حقق فريق من العلماء اكتشافاً غريباً بالعثور على فطر صغير ينبت من ساق ضفدع، في سفوح جبال غاتس الغربية الخصبة في الهند، وفق صحيفة «إندبندنت».

ويقول الباحثون التابعون للصندوق العالمي للحياة البرية، إن الاكتشاف يعتبر الأول لفطر ينمو على أنسجة حيوانية حية.

ويعيش الضفدع الذي يطلق عليه «الوسيط ذو الظهر الذهبي»، في إحدى أكثر المناطق تنوعاً بيولوجياً في العالم.

وكشف خبراء الفطريات، عن أن الفطر المكتشف على ساق الضفدع يعرف باسم «فطر بونيت»، ويتواجد في الغالب على الخشب المتعفن.

وقال الباحثون: «على حد علمنا، لم يتم توثيق أي فطر ينبت من ساق ضفدع حي، وقد يكون هذا بسبب أن الفطر يحتاج إلى عناصر غذائية لا تكون موجودة بشكل كافٍ على جلد أي حيوان». وأوضح الباحثون، أن منطقة غاتس الغربية الرطبة التي تغذيها الرياح الموسمية ربما وفرت بيئة مثالية لنمو الفطر، ما يوفر الرطوبة الكافية والمواد العضوية. ولا تزال الطبيعة الدقيقة للفطر الذي ينمو على الضفدع غير واضحة. وقال الباحثون، إن العديد من الميكروبات، بما في ذلك البكتيريا والفطريات، تنمو مع الكائنات الحية.