يستأجر حارساً شخصياً ليبدو غنياً ويتزوج فتاة جميلة

المصدر: البيان

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استأجر رجل صيني حارسًا شخصيًا لمرافقته إلى مسقط رأسه خلال عيد الربيع ليبدو غنيًا ويثير إعجاب أصحاب مكاتب الزواج الذين يمكنهم تقديمه إلى فتيات جميلات.

الرجل، الذي يستخدم اسم شياوران وهو في العشرينات من عمره، كان يدفع 1500 يوان (208 دولارات) يوميًا للحارس الشخصي.

قام الحارس الشخصي بنقل شياوران من بكين حيث يعمل إلى مقاطعة خبي في شمال الصين، وشملت الخدمات حمل حقيبة شياوران وحمل مظلة له.

وبحسب ما ورد يريد شياوران إثارة إعجاب أصحاب مكاتب الزواج في مقاطعة هيبي الذين يمكنهم مساعدته في التعرف على فتيات جميلات.

كما أثارت محاولة شياوران أن يبدو ثريًا إعجاب جيرانه الذين اعتادوا الشجار حول استخدام الأراضي المشتركة بين ممتلكاتهم، وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أنهم سمحوا الآن لعائلة شياوران باستخدام الأرض، مضيفة أن الخدمة كانت تستحق المال الذي أنفقه.

ليس شياوران وحده هو من قام بتعيين حارس شخصي حيث حصل آلاف الأشخاص على حراس شخصيين خاصين من منصات التجارة الإلكترونية لأسباب مختلفة، كما توفر الشركات التي تقدم الخدمات حراسة شخصية من الإناث.

قالت إحدى العملاء إنها استخدمت الخدمة لمنع زوجها السابق من أخذ طفلها بالقوة أثناء محاكمة الحضانة، استأجر شخص آخر حارسًا شخصيًا لمنع حبيبته السابقة من الحضور لحضور حفل زفافه، ولا يشارك الحراس الشخصيون في الشجار أو القتال أو الأنشطة غير القانونية.

وأثارت الخدمة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المستخدمين: "أريد تعيين حارس شخصي لكي أبدو بمظهر جيد أمام أقاربي في المنزل".