قناة ناقد فني مصري شهير على يوتيوب تتعرض للقرصنة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضت قناة الناقد الفني المصري محمد طاهر للاختراق من قبل مجموعة من قراصنة الإنترنت، حيث قاموا باختراق القناة ونشر بعض الفيديوهات المخالفة لقواعد يوتيوب عبر قناته.

ولم يظهر الناقد الفني أي رد فعل على تعرض قناته للسرقة، حتى الآن.

ويعد محمد طاهر من النقاد الفنيين المثيرين للجدل، حيث دخل في الكثير من الصدامات مع فنانين ونجوم، لانتقاداته اللاذعة لأفلامهم، واتجاه للنقد الساخر، الذي لم يتقبله بعض النجوم المصريين.

وتعد قناة محمد طاهر من أكثر قنوات اليوتيوب الفنية المصرية حصداً للتفاعل، ويملك ما يزيد على مليون مشترك في قناته، بخلاف ملايين أخرى على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.