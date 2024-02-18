باحث أمريكي يحدد موعد نهاية البشر على كوكب الأرض خلال 5 سنوات

المصدر: البيان

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تنبأ الباحث الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي الشهير بتشاؤمه إلييزر يودكوفسكي باقتراب مستقبل البشرية من خط النهاية، معتبراً أن نهاية البشر على كوكب الأرض قد اقتربت، وأن الروبوتات ستكون السبب في ذلك قريباً جداً، معطياً حداً زمنيا لذلك بأنه سيحدث خلال خمس سنوات.

وقال الباحث في حوار مع صحيفة «الغارديان» البريطانية: «إذا أجبرتني على وضع احتمالات على الأمور، فلدي شعور بأن المدة الزمنية المتبقية لنا تبدو أقرب إلى خمس سنوات من 50 سنة، وقد تكون سنتين أو 10 على الأكثر».

وأضاف إلييزر يودكوفسكي: «إذا كنت تتساءل ماذا يعني «المدة الزمنية المتبقية»، فإنها نهاية كل شيء بفعل الآلة، أو نهاية العالم على غرار فيلم ترمينيتور أو مشهد مروع على غرار فيلم ماتريكس».

وواصل الباحث نظرته التشاؤمية في حديثه للصحيفة البريطانية، قائلاً: «الصعوبة هي أن الناس لا يدركون حجم المشكلة، الناجمة عن الربط بين الروبوتات البشرية والذكاء الاصطناعي».

وأضاف يودكوفسكي، مؤسس معهد أبحاث الذكاء الآلي في كاليفورنيا، للصحيفة: «لدينا شظية من فرصة أن تنجو البشرية، لابد أن نستغلها بإيقاف إعطاء الروبوتات مفتاح نهايتنا».