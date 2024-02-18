هرباً من الزحام .. ينقل ابنته إلى المنزل على متن طائرة خاصة بتكلفة خيالية

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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تصدر رجل صيني مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الأخبار عندما استأجر طائرة خاصة لضمان وصول طفلته في الوقت المناسب إلى منزل والديه للاحتفال بالعام القمري الجديد.

قام الرجل، ولقبه وانغ، وهو من سكان مقاطعة آنهوي شرقي الصين، بنقل طفلته البالغة من العمر 7 سنوات على متن طائرة خاصة ذات مقعدين لتجنب الازدحام المروري في المدينة.

شعر الرجل، الذي أراد أن يأخذ طفلته الصغيرة إلى منزل والديه، أنها فكرة أفضل لأنها ستوفر الكثير من الوقت، كاشفاً أن الرحلة الجوية استغرقت حوالي 50 دقيقة، مما يجعلها أسرع بأكثر من ساعتين من السفر بالسيارة.

وقال الرجل: "تبلغ تكلفة الطائرة الصغيرة التي استخدمناها 1.1 مليون يوان، (ما يعادل تقريبا 155 ألف دولار)، ويمكن أن تطير لمسافة 1200 كيلومتر بخزان وقود ممتلئ".

وفي معرض حديثه عن تفاصيل الرحلة، قال وانغ إنه تقدم بطلب للحصول على إذن للرحلة الجوية قبل ساعات فقط من القيام بها وتحقق أيضًا ما إذا كان بإمكانه إيقاف طائرته في معسكر الطيران بالقرب من منزل والديه.

وحظي الخبر بكثير من التفاعل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير مصدقين حرص الرجل على راحة طفلته معبرين عن أملهم أن تتاح لهم فرصة الهروب من الازدحام المروري في المدينة مثل وانغ وابنته.

وكتب أحدهم في صفحة Douyin الصينية على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما أعتبره حلم الطفولة بعيد المنال هو الحياة الحقيقية لشخص آخر". وقال شخص آخر: "يا لها من طريقة رائعة لتجنب الاختناقات المرورية في عيد الربيع".