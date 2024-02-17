«تنين أزرق» سام يظهر على شواطئ تكساس

المصدر: (دبي - البيان)

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حذر علماء الأحياء البحرية من ظهور أعداد كبيرة من مخلوق بحري سام ونادر على شواطئ تكساس الأمريكية، وفق «ديلي ميل».

واكتشف جيس تونيل، أحد دعاة الحفاظ على البيئة البحرية، الذي ينتج سلسلة «بيتشكومبينغ» لمعهد «Harte» للأبحاث المختصة بدراسات خليج المكسيك، كائنات «التنين الأزرق» الخطيرة، والتي تعرف بكونها نوعاً من الرخويات البحرية، على طول جزيرة «نورث بادري»، جنوب كوربوس كريستي بولاية تكساس.

وتتغذى هذه المخلوقات غير العادية، المعروفة رسمياً باسم «غلاوكوس آتلانتيكوس»، على سموم حيوان يشبه قنديل البحر. وحذر العلماء الناس من لمس «التنين الأزرق»، مع نشر صور له. كما قال المعهد: «عند لمس هذه المخلوقات، يمكنها إطلاق خلايا بلسعات قوية».