رعي الماشية وراء انتشار عشبة الغش وحرائق الغابات

المصدر: دبي – البيان

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كشف باحثون في مشروع مستجمعات المياه الغربية الأمريكي، السبب الرئيسي وراء انتشار عشبة الغش، وهي عشبة ضارة غازية تسبب حرائق واسعة النطاق في منطقة إنترماونتن ويست.

وحدد التقرير الذي نشر الباحثون نتائجه في مجلة «ليتيراتشر ريفيو»، والذي يستند لقرن من البحث العلمي، أن رعي الماشية، وخصوصاً الرعي الجائر من قبل الماشية المحلية، كسبب رئيسي لغزوات عشب الغش.

وأوضح التقرير أن من بين العوامل الرئيسية المتسببة في انتشار عشبة الغش، الاضطرابات الناجمة عن بناء الطرق، وتطوير النفط والغاز، والتعدين، وبناء محطات الوقود.

وأكد التقرير أنه بمجرد اضطراب التربة والغطاء النباتي، تتفوق شتلات عشب الغش على الأعشاب المحلية، مما يؤدي إلى زراعات أحادية تغذي حرائق الغابات الكبيرة.