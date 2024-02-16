«سيلفي» تتسبب بمقتل رجل

المصدر: دبي – البيان

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لقي رجل حتفه بعد أن هاجمه أسد آسيوي داخل قفصه في حديقة حيوان جنوبي الهند، وهو يحاول التقاط صورة «سيلفي» معه، وفق موقع «سبوتنيك بالعربي».

وفي تفاصيل الحادثة، قال مسؤولو الحديقة إن براهلاد جوجار، الذي يبلغ من العمر 38 عاماً، تسلّق سياجاً ارتفاعه 12 قدماً، وقفز إلى حظيرة الأسد في حديقة حيوان سري فينكاتيسوارا في تيروباتي في ولاية أندرا براديش جنوبي الهند، لالتقاط صورة «سيلفي» مع الأسد، ويعتقد أنه كان في حالة سكر، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقالت ماليكا جارج، من شرطة تيروباتي، إن حارس الأمن حذّره وركض نحوه عندما رآه يحاول تسلق السياج، لكنه قفز داخل الحظيرة ووصل إلى الأسد.