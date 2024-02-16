فشلت شركة الطيران في توفير كرسي متحرك .. فمات المسافر

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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انهار راكب يبلغ من العمر 80 عامًا على متن رحلة طيران الهند المتجهة من نيويورك إلى مومباي في مكتب الهجرة بمطار مومباي وتوفي يوم الاثنين بعدما فشلت شركة الطيران في توفير كرسي متحرك له.

على الرغم من أن المسن وزوجته حجزا تذاكر الطيران مع طلب مساعدة الكراسي المتحركة، إلا أنه تم توفير كرسي متحرك واحد فقط فاستخدمته الزوجة بينما تبعها الزوج بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

وسار الرجل مسافة 1.5 كيلومتر حيث انهار فجأة بعد تعرضه لأزمة قلبية وتم نقله على الفور إلى عيادة بمطار مومباي ثم نُقل لاحقًا إلى مستشفى نانافاتي حيث أعلن الأطباء وفاته.

وكان الزوجان من أصل هندي مواطنين أمريكيين وكانا قد استقلا رحلة الخطوط الجوية الهندية AI-116 المتجهة إلى مومباي والتي غادرت نيويورك يوم الأحد، ووفقًا لمسؤول بالمطار، قام ما يصل إلى 32 راكبًا على متن الرحلة بحجز تذاكر مرفقة بالكراسي المتحركة، ولكن لم يتم توفير سوى 15 كرسيًا فقط.

توضيح طيران الهند

وقال متحدث باسم شركة طيران الهند إنه بسبب ارتفاع الطلب على الكراسي المتحركة، طُلب من الراكب المتوفى الانتظار حتى يتم تزويده أيضًا بمساعدة الكرسي المتحرك، لكنه اختار المشي مع زوجته، واصفا الحادث بالمؤسف، وقال إن شركة الطيران كانت على اتصال دائم مع أفراد أسرة المتوفى، لتقديم المساعدة اللازمة.

وقالت الشركة في بيان "في حادث مؤسف، أصيب أحد ضيوفنا الذي كان مسافرًا من نيويورك إلى مومباي في 12 فبراير 2024 بإعياء مفاجئ أثناء إنهاء إجراءات السفر مع زوجته، التي كانت على كرسي متحرك، ونظرًا للطلب الكبير على الكراسي المتحركة، طلبنا من الراكب الانتظار حتى يتم تزويده بمساعدة الكرسي المتحرك، ولكنه اختار المشي مع زوجته، وبناء على نصيحة طبيب المطار الذي كان يعالجه، تم نقل الراكب على الفور إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته".

وفقًا لموقع طيران الهند، إذا كان الراكب يحتاج إلى كرسي متحرك، فيجب عليه إبلاغ شركة الطيران بذلك عند الحجز أو إصدار التذاكر أو إعادة تأكيد الحجز وذلك لتجنب التأخير وعدم توفر الكراسي المتحركة.

وتُفرض رسوم على المسافرين المسنين والعجزة وذوي الحالات الطبية مقابل الكرسي المتحرك ويتعين على المسافرين غير القادرين طبيًا والذين يحتاجون إلى كرسي متحرك ملء نموذج المعلومات الطبية وإرساله، ويمكن للمسافرين تقديم النموذج الذي تم ملؤه من قبل طبيبهم في أقرب مكتب لشركة طيران الهند. بعد ذلك، يستغرق المسؤول الطبي في طيران الهند ما لا يقل عن 72 ساعة للموافقة على الطلب وفي بعض المكاتب مثل كندا، يستغرق الأمر خمسة أيام عمل.