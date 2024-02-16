المرور السعودي يعلق على حادثة انحراف مركبة نتج عنه إصابة امرأتين

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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أكد المتحدث الرسمي للمرور السعودي بأن المحتوى المرئي الذي تضمن انحراف مركبة عن مسارها وأدى إلى إصابة امرأتين تم مباشرته على الفور، وتم إحالة قائد المركبة لهيئة المرور بالمملكة.

وذكر المرور السعودي عبر صفحته الرسمية عبر منصة إكس: "أوضح المتحدث الرسمي لـ #المرور_السعودي أن المحتوى المرئي المتضمن انحراف مركبة عن مسارها، تمت مباشرته في حينه، ونتج عنه إصابة امرأتين، وجرى إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية".

وكان قد تم تداول فيديو لمركبة تحركت بسرعة شديدة باتجاه امرأتين ما أدى إلى إصابتهما على الفور.

"المرور":



المحتوى المرئي المتضمن انحراف مركبة عن مسارها، تمت مباشرته في حينه، ونتج عنه إصابة امرأتين، وجرى إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية. pic.twitter.com/cNlhGxi8tv — صدى السعودية (@saudiech) February 15, 2024