بعد تقديم بلاغات ضدها للنائب العام في مصر.. القبض على البلوجر سوزي الأردنية

المصدر: البيان

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ألقت الشرطة المصرية القبض على سوزي الأردنية لاتهامها بالتعدي بالسب على والدها وبثها لفيديوهات غير لائقة على منصات التواصل.

وتصدرت البلوجر سوزي الأردنية مواقع التواصل الاجتماعي بعد خبر القبض عليها بالقاهرة وذلك بعد ظهورها بفيديو شهير لها على تيك توك بعنوان "اه في الشارع اللي وراه" وكان يتضمن مشادة كلامية مع والدها خلال بث مباشر على حسابها الخاص.

وبحسب موقع القاهرة 24 فإن الأجهزة الأمنية في مصر ألقت القبض على سوزي الأردنية بمنطقة الساحل بالقاهرة بعد أن تقدم أحد المحامين ببلاغ ضدها واتهمها بنشر فيديوهات غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على المجتمع المصري، واستغلال شقيقها من ذوي الهمم، وسب والدها على الهواء خلال بث مباشر بألفاظ خارجة.

وجاء ذلك على خلفية قيام عدد من المحامين بتقديم بلاغات إلى النائب العام ضدها، يتهمونها خلال تلك البلاغات بتقديم فيديوهات خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع، وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدمها، ولأنها نشرت بثا مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي قامت خلاله بالسب والتحقير لوالدها أمام العامة.

ويأتي القبض على البلوجر سوزي الأردنية، بعد أيام من تصدرها للتريند، حيث تم اتهام سوزي الأردنية بتهم، استغلال شقيقها من ذوي الهمم، وسب والدها على الهواء خلال بث مباشر بألفاظ خارجة.



من هي سوزي الأردنية؟

البلوجر سوزي الأردنية، والتي يطلق عليها في الحقيقة اسم سوزي أيمن، هي ناشطة اجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي.

ولدت في عام 2006م وتحمل الجنسية الأردنية، تدرس في المرحلة الثانوية وتقيم في مصر مع عائلتها.

لديها أيضًا شقيقتان، مي ومودة. وتحب سوزي أختها مي، التي هي من ذوي الاحتياجات الخاصة وتصاحبها في الكثير من الفيديوهات.

وظهرت سوزي الأردنية في الآونة الأخيرة واكتسبت شعبية كبيرة بفضل محتواها المثير للجدل.

تتميز سوزي الأردنية بأسلوبها الفكاهي والمبتكر في نشر الفيديوهات والمحتوى، وحصلت على متابعين كثر، بعد الفيديو الأخير لها.

واجهت سوزي الأردنية انتقادات واسعة بسبب طبيعة محتواها الجريء والمثير للجدل، وكانت تعتبره البعض تجاوزًا للحدود وتعديًا على القيم والتقاليد الاجتماعية.