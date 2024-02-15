تغير المناخ يعجل اختفاء غابات الأمازون

المصدر: بوجوتا - رويترز

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أكد علماء، أول من أمس، أن الجفاف والحرارة الناجمين عن تغير المناخ وعوامل أخرى يهددان بانهيار منظومة غابات الأمازون المطيرة الخصيبة في قارة أمريكا الجنوبية، وذلك في دراسة خلصت إلى أن نصف الغابات تقريباً قد تمر بمنعطف خطير بحلول 2050.

وكتب الباحثون في الدراسة المنشورة في دورية «نيتشر» العلمية «يزداد تعرض المنطقة لضغوط غير مسبوقة، بسبب درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع وحالات الجفاف الشديد، وإزالة الأشجار والحرائق، حتى في الأجزاء النائية أو التي تقع في قلب المنظومة».

وقدر الباحثون أن عشرة إلى 47 في المئة من الغطاء النباتي الحالي في الأمازون سيكون معرضاً لهذه العوامل الضاغطة المجتمعة بحلول 2050.