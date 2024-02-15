حفل طلاق في عيد الحب

المصدر: دبي ـــ البيان

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احتفلت امرأة بريطانية بطلاقها في حفل فخم أقامته في إسبانيا، ودفعت تكاليف الحفل باستخدام أول شيك نفقة حصلت عليه من زوجها السابق.

تميز الحفل الفاخر الذي أقيم بالتزامن مع عيد الحب في قصر «لا كاسا دي لوس بيتس» بالقرب من مدينة ملقة الإسبانية وحضرته 20 امرأة، بأكبر كعكة عيد حب في العالم، بلغت تكلفتها قرابة 25 ألف دولار أمريكي، حسب موقع 24 الإلكتروني.

وشملت فعاليات الحفل، عروض رقص تانغو من فرقة «سيل بلوك تانغو»، وتناول الشاي، والتقاط الصور، إضافة إلى عشاء فاخر. كما حصلت جميع المدعوات على مبلغ 12 ألف دولار في نهاية الحفل كهدية خاصة لهن.

وبينما لا تزال هوية المرأة التي استضافت الحفل غير معروفة، قال أحد المصادر إن تكلفة الحفل بأكمله بلغت أكثر من 300 ألف دولار أمريكي.

وكشفت المديرة الفنية للحفل والخبازة ديبي، إن الكعكة الضخمة التي كانت محور الحفل، صنعت من 30 بيضة و300 زهرة قابلة للأكل، في حين وصل عرض البسكويت المستخدم فيها إلى 1.5 متر.

من جهتها قالت صاحبة الحفل، إن ما فعلته هو الطريقة المثالية للاحتفال بفصل جديد من حياتها، والتأكيد على أهمية علاقاتها بصديقاتها المقربات اللواتي قدمن الدعم لها.