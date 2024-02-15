روبوت يحاكي حركة الحشرات في التنقل

المصدر: دبي ـــ البيان

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طور باحثون من جامعة جرونينجن الهولندية، روبوتاً يحاكي حركة الحشرات؛ إذ إن الحشرات تمتلك قدرة على التنقل بين الأماكن والنظم البيئية بكفاءة عالية، وباستخدام موارد دماغية محدودة.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications، تقوم الحشرات بأعمال ملاحية معقدة بقدرة دماغية محدودة، حيث توجه نحو المناطق ذات الحركة الأقل وضوحاً، المناطق التي لا تحتوي على الكثير من الحركة المرئية أو النشاط.

وابتكر الباحثون نموذجاً لنشاط الخلايا العصبية للحشرات وروبوتاً يتنقل بناءً على هذا النموذج.

وقد نجح الروبوت، الذي يستخدم مبدأ التوجيه نحو الحركة الأقل وضوحاً، في التنقل عبر بيئات مختلفة، مما يدل على الكفاءة التي تظهر في سلوك الحشرات.

تقترح الدراسة تطبيقات محتملة للحوسبة الموفرة للطاقة من خلال دمج سلوكيات محددة للحشرات في الرقائق.