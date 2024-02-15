رد فعل عفوي لتاجر برتقال مصري مع شاحنات المساعدات المتجهة لغزة يثير إعجاب الكثيرين

المصدر: دبي-السيد محمود المتولي

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قام تاجر فاكهة مصري برد فعل تلقائي حيث قام برمي برتقال في شاحنات مساعدات متجهة لإغاثة سكان قطاع غزة كانت تمر من المكان من قبيل الصدفة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتاجر برتقال مصري يتفاجأ بمرور شاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى معبر رفح لنقلها لسكان قطاع غزة، فما كان من التاجر إلا أن قام بحركة عفوية ورمى بالبرتقال في الشاحنات.

ولاقى مقطع الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل فقال أحدهم: "عمل بسيط يحمل معاني الكثير من المشاعر الطيبة".

وأضاف آخر: "الموقف على بساطته لكنه جميل جدا".

ووضح متابع مكان الحدث قائلاً : "ليس في صعيد مصر إنما في مدينه الحوامدية محافظة الجيزة والسيارات تابعة لجمعية شباب بقرية أم خنان وذلك للتوضيح".

وأبدت متابعة انبهارها وإعجابها بالتصرف العفوي للتاجر قائلة: "أجمل فيديو هتشوفوه في 2024 ..بجد عمار يا مصر".

وقبل اندلاع الحرب كانت المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة لم تكن كافية، وفقاً للأمم المتحدة.

وأودت الحرب بأكثر من 28 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع كما شردت أكثر من 1.9 مليون آخرين.

وبحسب عمال الإغاثة والأمم المتحدة فإن إدخال أي شكل من أشكال الإغاثة إلى غزة يعد عملية طويلة وشاقة ومعقدة.

النهاردة اول ما صحيت شوفت الفيديو، فرحت من تعبير وحب الراجل لانه بيعبر عن كل واحد فينا، وكنت حزين من قلة الحيله وانه ده بس اللي نقدر عليه



اتفرجوا على الفيديو راجل مصري بسيط لما عرف ان الشاحنات دي رايحه لأهلنا في غزة ..❤️ pic.twitter.com/Q2dLRd9Nss — 91,s 𓂆🇵🇸 (@SsedoOfficiaI) February 15, 2024