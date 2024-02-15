شركة طيران تطرد مسافرة لاستخدام الحمّام بشكل مفرط قبل الإقلاع

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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أقدمت شركة طيران على طرد مسافرة بسبب الإفراط في استخدام المرحاض قبل الإقلاع، وما زاد الطين بلة أن الشركة لم تكلف نفسها عناء التأكيد لها على حجز رحلة أخرى أو ترتيب فندق للإقامة فيه.

وشاركت جوانا تشيو، إحدى راكبات شركة WestJet، تفاصيل قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كاشفة أنها كانت تعاني من اضطراب في المعدة واضطرت إلى استخدام الحمام بشكل متكرر، ولم تكن تعلم أن هذا كان سببًا كافيًا لطردها من الطائرة، وفقا لموقع news9live.

وقالت على في حسابها على منصة إكس لقد تم طردي للتو من رحلة طيران WestJet من المكسيك لأنني كنت أعاني من اضطراب في المعدة وكنت أذهب إلى الحمام كثيرًا قبل الإقلاع، ولم تكلف الشركة نفسها عناء حجز فندق أو توفير تذكرة على رحلة طيران أخرى.

واشتكت الراكبة من المعاملة السيئة التي تلقتها بعد طردها من الطائرة وذلك لأنها تركت أموالها مع الأمتعة على متن الطائرة، فاضطرت إلى التوسل إلى أحد الموظفين ليحجز لها سيارة أجرة وبدلاً من مساعدتها، أرسل حارساً لتخويفها.

وأضافت من المحزن أنني لم أحصل على أي مساعدة إلا بعد أن قمت بنشر تجربتي على مواقع التواصل الاجتماعي، فاضطرت الشركة إلى أرسال الرقم المرجعي للحجز الخاص بي بعد أن طلبته مرارًا وتكرارًا في المطار.

وأنهت السيدة تدوينتها قائلة إنها تمكنت أخيرًا من الوصول إلى منزلها غير أن هناك سلسلة مؤسفة من الأحداث بشأن توفير العناية الصحية لحالتها دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.