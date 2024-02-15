وفاة سيدة بعد تدخل روبوت جراحي في العملية

المصدر: وكالات

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تسبب الروبوت الجراحي دافنشي في وفاة امرأة بعدما ثقب أمعاءها أثناء عملية جراحية. وذكرت وسائل إعلامية، أن الأمريكية ساندرا سولتزر البالغة من العمر 78 عاما، فارقت الحياة، في ولاية كاليفورنيا، بعد إجراء عملية جراحية لعلاج سرطان القولون لديها باستخدام روبوت “دافنشي”، والذي أحدث ثقبا في أمعائها، وتسبب في نزيف داخلي قاتل.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها جهاز روبوتات “دافنشي” في أضرار للمرضى، حيث تحدثت العديد من التقارير عن مشكلات وعيوب تتعلق بالجهاز.

وكانت شبكة “إن بي سي نيوز”، ذكرت بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سجلت أكثر من 20 ألف حالة تتعلق “بروبوتات دافنشي”، تتضمن أكثر من 2000 إصابة، و274 حالة وفاة.

وحصل نظام “روبوت دافنشي الجراحي”، على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” في عام 2000، حيث تم تدريب آلاف الجراحين حول العالم على استخدامه.

وروبوت دافنشي أو نظام دافنشي الجراحي أو منظومة دا فينشي الجراحية هي منظومة جراحية روبوتية تصنعها شركة (انتيوتف سرجكال) للمعدات الطبية الجراحية، وهو نظام مصمم لتسهيل العمليات الجراحية المعقدة باستخدام طرق جراحية طفيفة التوغل، ومسيطر عليها من قبل الجراح من وحدة التحكم، ويستخدم النظام عادة لاستئصال البروستاتا، وعلى نحو متزايد لإصلاح صمام القلب والعمليات الجراحية الخاص بأمراض النساء.

ويزيد هذا الروبوت من سرعة العمليات الجراحية بنسبة 30%، كما ويمكن أثناء العملية الجراحية الوصول إلى مواضع في جسم المريض وشق شقوق فيه لأجل العملية الجراحية، لا يمكن للطبيب الجراح الوصول إليها.

وطور هذا الروبوت فكرة الجراحة عن بُعد، حيث يمكن أن يكون في بلد بعيد عن مكان مكوث المريض وأن يقوم بعملية جراحية له عن بُعد عن طريق هذا الروبوت.